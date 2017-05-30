Вторник, 30 Мая 2017 18:23

АрмИнфо. Нынешние власти Армении являются единственными за всю историю третьей республики, при которых РА потерпела территориальные потери. Об этом с трибуны Национального Собрания РА заявил глава фракции блока <Елк> Никол Пашинян.

<Каждый раз, как вы будете говорить об Азербайджане и Турции, мы будем напоминать вам о потерях в ходе апрельской войны в зоне карабахского конфликта, и о ваших провалах в целом, которые, кстати, должны стать предметом тщательного расследования>, - заявил Пашинян.

С доводами оппозиционера не согласился вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, который заверил, что в последние годы официальный Ереван преуспел во всех сферах внешнеполитической деятельности. По его словам, в ходе апрельской войны армянская сторона одержала победу. А в качестве примера дипломатической победы он привел последнее заявление Минской группы ОБСЕ, в котором она впервые адресно указала на Азербайджан, как на инициатора военных действий. <Да, мы должны извлекать уроки, да - мы не идеальная власть, но в Армении никогда не было идеальной власти>,- резюмировал он.