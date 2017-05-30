Вторник, 30 Мая 2017 18:22

АрмИнфо.Необходимо тщательно следить за процессом образования в средних школах Армении, за разворачивающейся конкуренцией между государственными и частными учебными заведениями, чтобы не допустить нездоровой конкуренции. Об этом сегодня на презентации Национальной программы по образовательному превосходству заявил президент Армении Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что необязательно следовать укоренившемуся стереотипу о том, что госучебные заведения <плохие>, а частные хорошие. <Необходимо разработать конкретные механизмы для оценки системы образования>,- отметил президент, особо акцентировав внимание на необходимости повышения уровня образования в областях страны.

<Мы должны создать конкурентную и востребованную учебную систему не только для граждан РА, но и для представителей Диаспоры. И это станет, наверное, самой хорошей программой по репатриации>,- отметил глава государства.