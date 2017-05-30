Вторник, 30 Мая 2017 17:51

АрмИнфо. Высокий спрос на второй транш долларовых облигаций Банка Анелик позволил разместить их к 29 мая в полном объеме раньше предусмотренного срока. Облигации были приобретены как физическими, так и юридическими лицами из Еревана и регионов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, этот выпуск уже представлен на биржу Nasdaq OMX Armenia на прохождение листинга.

<Преимущественная часть облигаций - свыше 80% приобрели физлица, что свидетельствует о высоком доверии клиентов и их финансовой грамотности. Банк и в дальнейшем предусматривает выпускать облигации>, - сказал финансовый директор Банка Анелик Рубен Меликян.

Общий объем второго долларового выпуска составил $5 млн., срок обращения этих купонных облигаций - 2 года, доходность по купону установлена в 6,25%, выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

Пока на бирже NasdaqOMX Armenia котируется два выпуска купонных облигаций Банка Анелик - долларовый в объеме $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов (первый и третий). Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года. Их годовая доходность - 6,5%, срок обращения - 2 года. Листинг на бирже первый выпуск прошел 20 января 2017 года и котируется в основном списке Abond. Второй выпуск ($5 млн., годовая доходность - 6,25%, срок обращения - 2 года) - долларовые облигации Банка Анелик, которые уже представлены на листинг. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г. С учетом 1-го и 3-го выпусков облигаций Банка Анелик на бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 30 мая 2017г котируется 31 выпуск корпоративных облигаций 11 эмитентов. Из них 19 выпусков (в т.ч. 15 долларовых) осуществили 7 банков-эмитентов: Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).