Вторник, 30 Мая 2017 17:50

АрмИнфо. Япония поддерживает усилия стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и ожидает опирающегося на принципы международного права мирного решения. Об этом заявил посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

<По-моему, нагорно-карабахский конфликт не является конфликтом, в который вовлечены всего лишь две стороны. К этому вопросу больше следует подходить из контекста региональных вопросов и геополитики. Разрешить этот конфликт только между двумя странами очень сложно. Для его урегулирования необходимо сотрудничать со странами, имеющими к нему отношение, соседними странами и международными организациями>, - сказал посол в интервью АПА.