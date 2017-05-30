Вторник, 30 Мая 2017 17:10

АрмИнфо. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер выразил сожаление в связи с закрытием Ереванского офиса Организации.

<Я сегодня в Ереване, поскольку мы не смогли достичь консенсуса по вопросу продления мандата деятельности Ереванского офиса ОБСЕ. К сожалению, мы не можем продолжить деятельность в Армении. Но есть ряд проектов, которые планируется реализовать в будущем. Я очень надеюсь, что закрытие Ереванского офиса - это завершение главы, которая откроет новые пути сотрудничества>, - сказал Заньер 30 мая в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. При этом он подчеркнул, что продолжится реализация проектов в Армении в иных форматах с участием других партнеров.

При этом Генсек ОБСЕ затруднился сказать какие проекты будут закрыты, а какие продолжат реализовываться. <Сейчас еще рано говорить об этом. Мы продолжим финансовое содействие по ряду важных направлений. Рано еще что-то говорить, тут также существует финансовый вопрос. Необходимо будет провести переговоры с правительством Армении>, - сказал Генсек ОБСЕ.

Заньер также констатировал, что в ОБСЕ никогда не указывали пальцем на того, кто не присоединился к консенсусу. <Но, я лично очень сожалению по поводу закрытия Ереванского офиса ОБСЕ. Надеюсь, мы сможем продолжить эффективное сотрудничество в будущем>, - резюмировал Заньер.

Напомним, что. В начале текущего года стало известно, что Ереванский офис ОБСЕ в ближайшее время будет закрыт. Причиной тому послужило вето, наложенное Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване. Как известно, ОБСЕ, согласно своему уставу, приминает решения на консенсусной основе, и, несмотря на то, что все страны-члены выступили за продолжение миссии ереванского офиса, который является единственным в регионе, вето Азербайджана приведет к закрытию офиса организации в Армении. Отметим, что председательство Австрии в ОБСЕ также приложило усилия в направлении продолжения миссии организации в Ереване, однако это не повлияло на решение Баку. Ереванский офис ОБСЕ окончательно завершит свою деятельность в Армении 31 августа 2017 года.