Вторник, 30 Мая 2017 17:09

АрмИнфо.Французская Группа компаний Sanofi, Министерство здравоохранения Армении и Всемирная ассоциация социальной психиатрии объединились для предоставления гражданам страны лучшего доступа к лечению психических расстройств. Программа, продолжительностью в три года, ставит целью оказания медпомощи людям, страдающим шизофренией и глубокой депрессией, расчитана на существенное снижение уровня этих заболеваний. Программа основана на принципах государственно-частного партнерства. По словам присутствующего на мероприятии по анонсированию программы Посол Франции в Армении Жан - Франсуа Шарпантье отметил, что армяно-французское партнерство в сфере здравоохранения является одним из приоритетных. Он проинформировал, что в текущем году при содействии компании "Бизнес Франц" и Минздрава Армении состояться дни Франции в Армении, на которых будут обсуждаться дальнейшие вопросы сотрудничества в этой сфере и откроются новые горизонты для взаимодействия.

Как в свою очередь проинформировал присутствующих главный психиатр Армении Самвел Торосян, новая программа основана на успешном пилотном проекте, который осуществлялся в течение последних 2 лет в Ереване. Основная программа будет осуществляться в шести регионах страны и будет направлена на лечение не только психических отклонений, но и депрессии. В рамках проекта намечено провести обучение 600 специалистов первой медицинской помощи и 180 специалистов по психическому здоровью. Программа также направлена на повышение осведомленности населения и изменения общественного мнения, с которым сталкиваются люди с психическими расстройствами. В данной программе помимо Армении, будет учавстовать и Республика Арцах.

Как заметил вице-президент по обеспечению доступа к лекарственным средствам компании Sanofi Франсуа Бомпарт, "Армения имеет очень развитую систему здравоохранения, гораздо более развитую, чем во многих других странах, с которыми мы сотрудничаем". По мнению же президента Международной ассоциации психиатрии, профессора Тома Крейга, депрессия стала очень распространенной болезнью и ею страдает от 10 до 15% населения, однако более 80% из них не считаются больными. Он отметил, что депрессия это не просто плохое настроение, это проблема, которая делает человека безразличным ко всему. Она чаще всего наблюдается у людей, страдающих такими заболеваниями как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также среди рожениц. Поэтому реализация программы в Армении будет иметь важное социальное значение.

Отметим, что Группа компаний Sanofi (Санофи) является одним из глобальных лидеров в области здравоохранения и занимается разработкой, производством и выводом на рынок различных лекарственных средств. Компания, согласно собственной оценки, по объему продаж лекарственных препаратов занимает 4-ое место в мире и 2-ое место в Европе.