Вторник, 30 Мая 2017 17:07

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ впервые указали на то, что именно Азербайджан нарушил договоренности о перемирии и открыл огонь. Об этом 30 мая в Ереване на совместной пресс-конференции с Генсеком ОБСЕ Ламбертом Заньером заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Азербайджан выступил против внедрения механизмов доверия, поскольку не хотел давать возможности сопредседателям МГ ОБСЕ или соответствующим участникам этих механизмов, указывать на того, кто нарушает режим перемирия, кто первым открывает огонь. <Однако, это очевидно и без этих механизмов, о чем свидетельствует и последнее заявление минских посредников. Но это не первое адресное заявление сопредседателей. Они неоднократно выступали с адресными заявлениями, направленными Азербайджану, что не нужно обострять ситуацию в регионе, нужно подтвердить приверженность мирному урегулированию конфликта, уважать мандат посредников, воздержаться от попыток перенести процесс урегулирования в иные форматы, внедрить механизмы расследования инцидентов. Этот список можно продолжать. Даже если бывают косвенные заявления, сразу становится очевидно, кому они адресованы>, - сказал дипломат.

Он напомнил, что Армения и Арцах всегда выступали за выполнение бессрочных трехсторонних соглашений от 1994-95 гг., в отличие от Азербайджана, который не раз ставил под вопрос их выполнение. По его словам, посредники не только выступали с заявлениями, но и отправляли официальные письма, в которых призывали стороны уважать достигнутые договоренности. <Однако, Азербайджан не только продолжает игнорировать призывы посредников, но и делает все наоборот. Может быть, это приводит к тому, что назревает ситуация когда страны-посредники, имеющие международный мандат урегулирования конфликта, должны перейти от заявлений к конкретным действиям, чтобы обуздать деструктивную, провокационную политику Азербайджана>, - заключил Налбандян.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ 18 мая выступили с заявлением в связи ракетным ударом, нанесенным 15 мая ВС Азербайджана по военному объекту Нагорного Карабаха: <Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана произвели ракетный удар по военной технике, находящейся на противоположной стороне линии соприкосновения. С вечера 16 мая и до 17 мая армянские вооруженные силы нанесли ответный удар из минометов различного калибра. Эти действия обеих сторон являются серьезным нарушением режима прекращения огня и вызывают тревогу. Есть противоречивые сообщения относительно целей этих последних ударов, а также о жертвах и нанесенном ущербе. Сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные данные и аналитические материалы, чтобы получить более полную и точную информацию о текущей ситуации. Сопредседатели МГ ОБСЕ осуждают эти недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта>.