Вторник, 30 Мая 2017 17:06

АрмИнфо.Вовлеченность Армении в деятельность ОБСЕ по всем направлениям, реализация программ в республике со всей уверенностью можно считать примерным. Подобную точку зрения 30 мая в Ереване на совместной пресс-конференции с Генсеком ОБСЕ Ламбертом Заньером выразил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

<Визит Генсека происходит в период, когда Организация вынуждена закрыть свой последний офис в регионе, так как один из членов структуры, злоупотребляя своими обязательствами, фактически поставила вето на продление мандата деятельности Ереванского офиса ОБСЕ. Баку пытался представить это в свете отношений Армения- Азербайджан, однако в действительно это касается отношений Азербайджан-ОБСЕ. Это деятельность направлена против ОБСЕ. Полагаю, что как председательство ОБСЕ, так и секретариат и страны-участники Организации сделали соответствующие выводы из этих деструктивных действий, которые полностью противоречат целям и вектору Организации>, - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время он отметил, что Армения ожидает, что множество программ, реализуемых Ереванским офисом ОБСЕ продолжат осуществляться в иных форматах.

Налбандян отметил, что обсудил с Заньером широкий спектр вопросов, в том числе актуальные вопросы повестки ОБСЕ, взаимодействие с Организацией во всех трех плоскостях, реализацию приоритетов австрийского председательства, коснулись прошедших парламентских выборов в РА и было подчеркнуто, что за ходом выборов наблюдало беспрецедентно большое количество международных наблюдателей. По его словам, ценно то, что по оценкам международных структур выборы были хорошо организованы, соблюдались основополагающие права человека, а результаты выборов отражали волю армянского народа.

<Я представил Заньеру усилия Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ по продвижению переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Была отмечена важность воплощения в жизнь венских и петербургских договоренностей. Как известно Азербайджан всячески пытается чинить препятствие в реализации этих договоренностей. В центре нашего внимания также были актуальные международные вопросы>, - заключил Налбандян.

Отметим, что Ереванский офис ОБСЕ полностью прекратит свою деятельность в Ереване 31 августа текущего года. Это был последний полностью функционирующий офис организации в регионе.