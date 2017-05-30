Вторник, 30 Мая 2017 16:29

АрмИнфо.ACBA Credit-Agricole Bank и армянское представительство корпорации Microsoft 30 мая подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены развивать конкурентоспособность субъектов МСБ, и углублять сотрудничество в направлении роста эффективности.

Меморандум подписали заместитель генерального исполнительного директора Банка ACBA-Credit Agricole Николай Оганесян и директор армянского офиса Microsoft Лиана Коркотян.

В рамках предоставления нефинансовых услуг клиентам, в частности проведение бизнес-семинаров, направленных на развитие МСБ - ввиду новой договоренности стороны добавят семинар <Цифровизация бизнеса>, который будет способствовать повышению эффективности деятельности субъектов этой сферы.

По словам Н. Оганесяна, в рамках меморандума сотрудничество предполагает взаимодействие в течении трех лет. <Реализовывая данную инициативу, мы хотим представить и клиентам Банка и широкой общественности технологии бизнес-цифровизации, развивая которые удастся достичь таких же успехов, как в развитых странах>, - подчеркнул он.

Со своей стороны Л.Коркотян отметила, что подобное сотрудничество корпорация налаживает впервые. <Мы выбрали именно ACBA-Credit Agricole, потому что знакомы с объемом работы, проводимой Банком для развития МСБ в Армении>, - заметила она. В частности глава армянского офиса Microsoft подчеркнула, что основной целью сотрудничества является повышение осведомленности компаний о последних мировых тенденциях, касающихся цифровых технологий, которые <не обходят стороной и МСБ>, добавила Л.Коркотян.

Наряду с этим, в рамках совместной инициативы, на бизнес портале Банка sme.acba.am был создан раздел <Цифровизация бизнеса>, в котором будут размещены новости о цифровизации, информация о ее преимуществах, включая более детальную информацию о решениях.

Отметим, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). По охвату филиальной сети банк входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов занимает третью позицию. По объему кредитования субъектов МСБ ACBA-Credit Agricole Bank входит в TOP-10 - на 1 апреля 2017 года 37.5 млрд драмов или 19,1% от кредитного портфеля банка. Банк традиционно лидирует по сельхозкредитованию, но при этом активно финансирует и другие секторы экономики, числясь в лидерах и по розничному кредитованию.

Напомним, что Microsoft - мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг. Это одна из крупнейших в мире корпораций, работающая в более чем 190 странах мира. С Арменией Корпорация Microsoft сотрудничает с 2007 года в рамках подписанного соглашения в Эдинбурге (Шотландия), в соответствии с которым Microsoft осуществляет в Армении ряд инвестиционных, образовательных и инновационных программ, в число которых входит также открытие в Армении Инновационного центра Microsoft.