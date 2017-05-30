Вторник, 30 Мая 2017 16:26

АрмИнфо.Географическое расположение Казахстана не особенно лучше расположения Армении. Разница в площади территории и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Подобное мнение АрмИнфо выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

"Выхода к открытому морю у Казахстана нет, не считая внутриконтинентального Каспийского моря. И это в условиях, когда основными торговыми путями все еще являются морские пути. В аналогичном географическом положении находится и Армения. В этом свете, мы должны разрабатывать и совершенствовать те возможности, которые у нас есть. А именно транспортные, логистические маршруты с целью встраивания в уже сложившиеся или открывающиеся транспортные, внутриконтинентальные коридоры", - отметил он.

В качестве примера, дипломат отметил "Великий шёлковый путь" имеющий, как минимум, две интерпретации. Первая американская - "Новый шелковый путь" была заморожена, едва начавшись, ввиду отсутствия достаточного финансирования. Вторая инициатива китайская - "Экономический пояс Шелкового пути" под которой подразумевается развитие инфраструктуры, экономической обстановки, конкретных проектов вдоль традиционного "Великого шелкового пути". И все это через территории Китая, Индии, Центральной Азии, России и Кавказа с выходом на Европу.

Уразаев считает естественным наличие геополитической компоненты там, где есть хорошие инвестиционные возможности для развития инфраструктуры. Там же где геополитические процессы и соображения мешают нормальному строительству внутриконтинентальных коридоров, по его словам, происходит неминуемая пробуксовка. В качестве примера, дипломат указал Южный Кавказ с его проблемами, отметив, что Армения, Грузия и Азербайджан в условиях региональных проблем по возможности пытаются строить по своему усмотрению и Север-Юг и встраиваться в большой коридор Запад-Восток.

Преимущества же Казахстана на этом пути, по его мнению, имеют единственное обоснование в виде своевременного осознания необходимости работы по созданию условий для прохождения большого коридора через его территорию. У проекта, на взгляд дипломата, есть перспективы, однако есть и настоящее, поскольку буквально пару недель назад достаточный объем казахстанской пшеницы прошел по этому пути до восточно- китайского порта Ляньюнгань.

В этом свете, Уразаев оценивает "Великий шелковый путь" как не только выход в Мировой океан, считая, что даже без этого выхода можно добиться впечатляющих результатов в деле доставки казахстанской экспортной продукции на обширные азиатские рынки Вьетнама, Филиппин, Индонезии и т.д как сухопутным, так и морским путем. Он также подчеркнул, что уже сегодня скорость перемещения грузов от восточных границ Казахстана до восточного побережья Китая сократился в четыре раза, буквально до суток.

"И предпосылок для столкновения интересов России и Китая вокруг этого проекта я не вижу. Наоборот есть их сопряжение и стремление идти навстречу друг другу. Единственный нюанс грузы могут варьироваться. Часть пойдет по территории России, часть по территории Казахстана, потому что у России тоже есть обходной железнодорожный маршрут. Однако, все эти вопросы, безусловно, будут согласовываться, и приводиться к единому знаменателю в рамках ЕАЭС", - подытожил посол.