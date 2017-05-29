Понедельник, 29 Мая 2017 21:16

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 30 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-15:30 жилой дом 1 на ул. Вильнюса в 9-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 улицы Акобянц, Аракеля, Хачатряна, Башинджагяна, жилые дома 22 на ул. Сисакяна, 1, 3, 5, 7 на ул. Оганова, 39, 41, 44, 47, 49, 51 на ул. Шерами, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22 на ул. Андраника;

11:00-13:00 жилые дома 25, 27, 29 на ул. Сундукяна, 22, 24 на ул. Гр. Кочара и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 23/1 на ул. Д. Анахта, 3 на ул. Дро, жилой дом 1 и собственные дома 1/5-43 на ул. Зейтун, прилегающие общественные абоненты.

11:00-15:00 собственные дома 1-43 на 1-ой улице Канакера, 17 на 4-ой улице и прилегающие общественные абоненты;

в Арагацотнском марзе:

10?00-14?00 частично город Аштарак; частично село Ошакан;

в Араратском марзе:

10?00-14?00 частично улицы 3, 4 в городе Масис; частично село Гетапня;

10?00-14?00 частично села Севакаван и Тигранашен;

10?30-16?00 частично село Бурастан;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 общины Вардахбюр, Лернагюх, Салут с прилегающими общественными абонентами в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

11?00-17?00 села Лермонтов, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово и Шаумян.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.