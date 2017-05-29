Понедельник, 29 Мая 2017 21:16

АрмИнфо.Карабахская проблема действительно серьезнейший узел довольно ожесточенных дискуссий в противостоянии на международной арене, но Россия заинтересована сдвинуть с места процесс и максимально способствовать, чтобы конфликт был урегулирован. Об этом в интервью haqqin.az заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

<Да, Россия является сопредседателем МГ ОБСЕ и активно в этой тройке работает. И как, если не ошибаюсь, в 2013 году, президенты трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ заявили, что они готовы содействовать мирному решению конфликта, но основная задача, чтобы достичь урегулирования конфликта, лежит на плечах президентов Азербайджана и Армении. Мы, со своей стороны, будем продолжать работать в этом направлении>, - сказал российский дипломат.

Коснувшись поставок Россией Армении ракетных комплексов <Искандер>, что в свою очередь может сказаться на балансе сил в регионе, Карасин, в частности сказал: <Думаю, баланс незыблем. Мы поставляем оружие Армении, но также поставляем его Азербайджану. Учитывается, что, хотя Армения является нашим союзником по ОДКБ, существует и такое понятие, как ответственное отношение к поставкам, и думаю, это вполне свойственно поведению Российской Федерации>.