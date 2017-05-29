Понедельник, 29 Мая 2017 18:58

АрмИнфо. Премьер министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи 29 мая с первым вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" Александром Мишариным и генеральным директором ЗАО "Южно- кавказские железные дороги" Сергеем Валько обсудил деятельность ЮКЖД, итоги деятельности за 2016 год и предстоящие программы. На встрече также присутствовал посол России в Армении Иван Волынкин.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, Мишарин отметил, что все обязательства, взятые в рамках соглашения о доверительном управлении, в том числе связанные с инвестиционными программами будут реализованы. При этом он добавил, что зафиксирован рост объемов пассажироперевозок на 4 %, и еще на 3 % - объем грузоперевозок. Было отмечено, что разрабатывается новая программа по развития ЮКЖД, которой предполагается предоставление также транспортно-логистических услуг, реализация инвестиционных проектов по улучшению инфраструктуры, развить мультимодальные перевозки, сформировать в Армении терминал по грузоперевозкам и другое.

Карапетян подчеркнул важность реализации вышеуказанных программ. По его словам, правительство Армении заинтересовано в развитии ЮКЖД. При этом он констатировал, что модернизация инфраструктуры будет содействовать не только увеличению объемов грузоперевозок, но и увеличит объем пассажироперевозок, с учетом увеличения турпотока.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.