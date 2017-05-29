Понедельник, 29 Мая 2017 17:41

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство жалобу адвоката общественной организации <Против правового произвола> Ара Карагёзяна о незаконном аресте участника карабахской войны Арарата Хандояна, брата члена группы <Сасна црер> Араика Хандояна по прозвищу <Одинокий волк>.

Жалоба качается незаконности первого решения об аресте Хандояна. В ЕСПЧ адвокату сообщили, что рассмотрение жалобы начнется при первой же возможности.

Напомним, что участник карабахской войны Арарат Хандоян, брат члена группы <Сасна црер> Араика Хандояна по прозвищу <Одинокий волк>, задержанный 21 июля 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Напомним, что группа <Сасна црер> в июле 2016 года захватила здание полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия.