Понедельник, 29 Мая 2017 17:39

АрмИнфо.Beeline объявляет, что впредь абонентам постоплатных тарифных пакетов доступна возможность просмотра до 100 бесплатных каналов мобильного приложения Bee TV. Как поясняется в официальном сообщении компании, помимо этого тарифный пакет включает в себя 10 000 минут на звонки внутри сети Beeline и до 12 Гб Интернет-трафика.

<Приложение Bee-TV приобрело большую популярность и со стороны пользователей удостоилось высокой оценки из-за качества услуги и бесперебойной работы. За короткое время приложение было скачено свыше 40 тыс. раз и теперь доступно также для абонентов постоплатных тарифных пакетов . Мы стараемся всегда предоставлять услуги максимально качественно, обеспечивать простоту и удобство при использовании, расширяя линейку услуг и тарифных пакетов>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Услуга Bee-TV доступна по всей территории республики без тарификации Интернета. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать мобприложение из Play Market или AppStore и ввести логин и пароль. Недавно подключившиеся абоненты получат SMS, для чего необходимо набрать команду 818#.

Дополнительную информацию о тарифных пакетах Smart можно получить на сайте компании www.beeline.am, отправив сообщение на фейсбуковую станицу Beeline в Армении, позвонив на бесплатный номер 0611 или в ближайших офисах обслуживания компании.

Напомним, что ЗАО <АрменТел> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы ВымпелКом Лтд. предоставляют услуги под брендами <Билайн>, <Киевстар>, "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".