Понедельник, 29 Мая 2017 17:38

АрмИнфо.Над историей вокруг "Платформы мира" можно просто посмеяться, - считает азербайджанский конфликтолог, кандидат исторических наук Ариф Юнусов.

"Я бы от души посмеялся над всей этой историей, если бы не тот ужас, что сейчас царит в армии и в прифронтовых районах в отношении азербайджанских граждан, которых убивают без суда и следствия только по одному подозрению в "шпионаже в пользу Армении", - отметил он

27 мая один из инициаторов "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" Ваан Мартиросян разместил в Youtube ролик с видеообращением подвергающим данное зачинание резкой критике и содержащий ряд обвинений в адрес "режима Алиева".

"В последнее время власти Азербайджана развернули истерическую кампанию в поисках <армянских шпионов> в обществе, а потом и в армии, в ходе которого убили без суда и следствия 8 человек, а многим наклеили оскорбительные ярлыки и ошельмовали. На этом фоне большая группа армян по приглашению все тех же властей приехала в Азербайджан. Они жили в Баку, Ваан Мартиросян перевез семью, получил квартиру в престижном районе Баку и все это за счет азербайджанских налогоплательщиков. После чего преспокойно улетел, оставив азербайджанских великовозрастных малышей в растерянности", - отметил Юнусов.

Конфликтолог напомнил, что охарактеризовал пресловутую "платформу" как блеф и чепуху, не имеющую к <народной дипломатии> никакого отношения при первых же сведениях о поездках армян в Баку, однако, многие ему тогда не поверили. Он считает, что на насквозь пропагандистскую "Платформу мира" власти выделили огромные средства, которые надо было реализовать, положив при этом энную часть в собственный карман.

В сентябре 2015 года, представляющийся политическим активистом Ваан Мартиросян, попросил политическое убежище в Азербайджане в целях обеспечения своей личной безопасности и безопасности своей семьи. До этого он обвинил в своем избиении приближенных депутата-республиканца Мгера Седракяна. После чего Мартиросян до последнего времени работал на азербайджанскую пропаганду.