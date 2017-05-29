Понедельник, 29 Мая 2017 17:36

АрмИнфо.Более 20 предложений поступило об использовании площадей ЭКСПО после завершения международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Одно из них - создание центра профессий JobWorld, которые существуют во многих развитых странах. В этих комплексах детей будут знакомить с различными специальностями и учат тому, что все они важны. По мнению экспертов, это поможет выявлять у дошколят способности и предрасположенность к тому или иному делу. В центр могут обращаться и молодые люди до 24-х лет.



Ранее стала известна дальнейшая судьба некоторых объектов ЭКСПО. Например, сфера станет музеем «Нуралем». На площадях выставки также будут созданы международный финансовый центр и центр «зеленой» экономики.



Передача павильонов состоялась еще 1 ноября, однако многие страны затянули со строительством. «Тем не менее к официальному открытию выставки все они будут готовы, заверил глава национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. «На предыдущей миланской выставке не один десяток стран завершали свои работы уже после открытия выставки. Мы этого хотим избежать. На этой неделе была инспекционная комиссия МБВ. И они сказали, что такой степени готовности, как наша выставка, такого еще не было. А Генсек МБВ Лоссерталес сказал, что эта выставка за 27 лет его работы в качестве руководителя МБВ будет самой лучшей» - добавил казахстанский чиновник.