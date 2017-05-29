Понедельник, 29 Мая 2017 15:43

АрмИнфо.За 4 месяца 2017 года в Армении было зарегистрировано 59 случаев насилия над детьми, в прошлом году был зарегистрирован 71 случай. Об этом 28 мая на встрече с журналистами заявила начальник 3-го департамента Уголовного отдела Полиции Армении, полковник Нелли Дурян.

По ее словам, насилием в основном носило характер избиения. Были также случаи нарушения половой неприкосновенности и половые преступления. Нелли Дурян отметила, что за последние 4 месяца было зарегистрировано 24 случая полового насилия над детьми против 34 случаев за аналогичный период 2016 года. Случаев семейного насилия было 4, столько же случаев было зарегистрировано в прошлом году.