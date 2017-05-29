Понедельник, 29 Мая 2017 13:43

АрмИнфо.Сотрудники федеральной иммиграционной полиции США в Лос-Анджелесе арестовали 188 человек, в числе них и граждане Армении.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Полицию США, в ходе пятидневной операции были арестованы <преступники>, проживающие в стране незаконно.

<Большинство из арестованных выходцы из Мексики, остальные - граждане Сальвадора, Армении, Гондураса, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, России, Филиппин и бывшей Югославии. Все арестованные были ранее судимы>,- говорится в сообщении.