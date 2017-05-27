Суббота, 27 Мая 2017 15:27

АрмИнфо. Евросоюз солидарен с последним заявлением Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Об этом в беседе с журналистами сегодня заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

<Я думаю, что далее невозможно сохранить статус-кво в зоне карабахского конфликта, однако проблема должна быть решена исключительно мирным путем. Военное разрешение проблемы исключено. Когда же стороны найдут мирное решение вопроса, ЕС готов оказать финансовое содействие в устранении последствий войны. Но повторюсь, это возможно лишь в случае мирного и окончательного урегулирования конфликта>,- подчеркнул дипломат.

Отметим, что на днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ впервые выступили с адресным заявлением по карабахскому урегулированию, в котором указали на сторону инициировавшую нарушение режима перемирия. В заявлении посредников, в частности, говорится: <Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана произвели ракетный удар по военной технике, находящейся на противоположной стороне линии соприкосновения. С вечера 16 мая и до 17 мая армянские вооруженные силы нанесли ответный удар из минометов различного калибра. Эти действия обеих сторон являются серьезным нарушением режима прекращения огня и вызывают тревогу. Есть противоречивые сообщения относительно целей этих последних ударов, а также о жертвах и нанесенном ущербе. Сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные данные и аналитические материалы, чтобы получить более полную и точную информацию о текущей ситуации.

Сопредседатели МГ ОБСЕ осуждают эти недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта>, - говорится в сообщении посредников.

Напомним, что 15 мая в районе 16:30 ВС Азербайджана нанесли ракетный удар (применили израильскую противотанковую ракету Spike - Ред.), в результате чего частично была повреждена военная техника АО НКР (в количестве одной единицы). По муссируемой в СМИ информации был поврежден ЗРК <Оса>. В результате провокации ВС Азербайджана у АО НКР потерь нет. Армянская сторона 16 мая дала жесткий ответ на данные действия азербайджанской стороны.