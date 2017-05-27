Суббота, 27 Мая 2017 15:15

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>.

Поздравив собравшихся с 25-летием Фонда, Саргсян подчеркнул, что его деятельность является важной составляющей триединства Армения-Диаспора-Арцах. Президент заметил, что аполитичная деятельность фонда создает возможности объединить усилия всего армянского народа в деле обеспечения процветания Армении, Арцаха и Диаспоры. <Сегодня 25 структур фонда действуют в 22 странах>,- отметил глава государства, напомнив, какие стратегические задачи удалось решить на средства Фонда. Он выразил уверенность в том, что Фонд и впредь продолжит свою эффективную работу, при этом модернизировав методы деятельности.

Далее исполнительный директор Фонда Ара Варданян представил отчет о деятельности за 2016 года.

Участники заседания также утвердили повестку всеармянского <Марафона - 2017>. Было принято решение, что собранные средства пойдут на реализацию 2-х программ в Арцахе - на бурение глубоководных скважин, строительство новых оросительных каналов и имплементацию систем солнечной энергетики.

В честь 25-летия Фонда некоторые сотрудники и меценаты были награждены медалями.