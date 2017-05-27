Суббота, 27 Мая 2017 14:18

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян уже через несколько дней после своего вступления на новую должность начал структурные реформы в аппарате парламента.

В частности, Баблоян на состоявшемся накануне первом заседании новосозданного Совета НС сообщил парламентариям, что впредь в принятии решений Национальное Собрание и народные избранники должны исходить исключительно из приоритетов и возможностей государства – это, в первую очередь, касается определения количества сотрудников аппарата – помощников, экспертов, советников депутатов.

В качестве примера Баблоян привел сам себя: «Самый большой груз сегодня лежит на мне, как на председателе НС. Я получил в «наследство» большой штат сотрудников – советники, помощники, но сегодня я им сказал, я с вами не буду работать. Признаюсь, это сложно. Из 22 сотрудников своего штата я оставил 6. Знаете что, мы должны затянуть наши пояса в соответствие с нашими возможностями. Если сейчас я, исходя из интересов нашего государства, поступаю так, поскольку таковы наши возможности, то должен попросить своих коллег следовать моему примеру»« - заявил председатель парламента при обсуждении в Совете вопроса о количестве экспертов в парламентских комиссиях.

Народные избранники, в частности, предлагали увеличить число экспертов при парламентских комиссиях, исходя из того факта, что некоторые из них были объединены, следовательно возросла и нагрузка на сотрудников. В результате обсуждений было принято решение увеличить число экспертов в комиссиях по государственно-правовым вопросам и по защите прав человека, по вопросам здравоохранения и социального обеспечения и по экономическим вопросам на три. По два дополнительных эксперта предоставить остальным 5 комиссиям, а вопрос экспертов комиссии по вопросам евроинтеграции пока остается открытым.