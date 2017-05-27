Суббота, 27 Мая 2017 14:16

АрмИнфо. Армения придает важное значение Саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится осенью 2018 года в Ереване и является наиболее крупным и масштабным мероприятием, которое пройдет на территории независимой Армении. Об этом заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян в интервью <Нувель Д'Армени>.

По его словам, на саммит съедутся гости из практически половины стран мира. <Армения уже год готовится к организации данного саммита>,- пояснил министр, добавив, что в ближайшие дни Армению посетит подготовительная группа Секретариата Международной организации Франкофонии. Он также отметил, что в ближайшие месяцы будет готова и повестка саммита, его логотип и другие документы. В повестке саммита будут вопросы стабильного развития, инноваций, сохранения культурного наследия.

До саммита в Ереване осенью 2017 года Армения возглавит председательство глав внешнеполитических ведомств организации, а с осени следующего года она станет председателем всей организации, включающей 84 стран-членов и наблюдателей. сроком на 2 года.

Налбандян уже сегодня обозначил приоритеты председательства Армении в Организации, подчеркнув, что это будут вопросы защиты прав человека, демократии, культурного наследия, равенства народов.

Он также обозначил перспективы проведения саммита для Армении, подчеркнув, что тем самым страна станет более узнаваемой для всего мира со всеми вытекающими отдута положительными последствиями. По его словам, тот факт, что именно Армении выпала честь сроком на 2 года возглавить эту авторитетную организацию, говорит о том, что проводимая республикой внешняя политика дала свои результаты и страна стала важным и надежным партнером для мирового сообщества. Кстати именно при председательстве Армении МОФ отпразднует свое 50-летие. При этом министр подчеркнул, что проведение саммита МОФ в Армении исходит из интересов не только РА, но и самой организации, поскольку данное масштабное мероприятие проходит в регионе, где она представлена не очень широко. <Проведение саммита в Армении создаст возможность ознакомления с ценностями и деятельностью организации для всего региона>,- пояснил глава внешнеполитического ведомства

Налбандян также напомнил, что МОФ является верным партнером для Армении во всех сферах, свидетельством чему являются многократные заявления организации по карабахскому урегулированию, в которых подчеркивается невозможность военного решения проблемы и говорится о содействии мирным усилиям Минской группы ОБСЕ. <Хочу напомнить, что во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта секретариат МОФ также выступил с заявлением о неприемлемости военного решения конфликта>,- отметил он, напомнив, что в преддверии 100-летия Геноцида армян в Османской Турции Генсек МОФ впервые в истории организации выступил со спецпосланием, в котором выразил свою солидарность армянскому народу и соболезнования потомкам жертв этого страшного преступления. <Представители 80 стран-членов организации 24 апреля 2015 года побывали в мемориальном комплексе <Цицернакаберд> и почтили память жертв Геноцида. А уже в мае, отметил министр, на саммите глав внешнеполитических ведомств организации в Ереване была принята резолюция о предотвращении геноцидов>,- отметил Налбандян, добавив, что франкофония стала неотъемлемой частью жизни Армении, ежегодно в республике проводятся более 500 мероприятий под эгидой организации, страна активно сотрудничает с государствами-членами в самых различных направлениях. В этом контексте министр особо выделил армяно-французские отношения, которые складываются еще испокон веков. Он также подчеркнул, что Армении высоко ценит усилия генсека МОФ Микаэль Жан в направлении распространения ценностей и идеологии организации, что будет способствовать повышению роли структуры в деле обеспечения мира и стабильности в мире.