Пятница, 26 Мая 2017 20:02

АрмИнфо. Армавирский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Армении отмечает 93-летие.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Армения, начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Анатолий Михеев в поздравительной речи отметил, что пограничники Армавирского отряда на деле доказывают профессионализм и высокую бдительность при охране государственной границы Республики Армения.

Армавирский пограничный отряд - один из старейших в системе пограничной службы. Он охраняет участок государственной границы Армении с Турцией общей протяженностью 127 километров. <Пограничникам отряда есть чем гордится: в его рядах служили три Героя Советского Союза, среди них ефрейтор Александр Коряков, который ценой своей жизни остановил продвижение бандитской группы вглубь страны. 30 мая 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о присвоении 11 заставе Армавирского пограничного отряда имени ефрейтора Александра Корякова (в настоящее время пограничная застава входит в состав Арташатского пограничного отряда). Несколько раз отряд признавался лучшим среди пограничных отрядов Армении, а в 2002 году был признан лучшим во всей Пограничной службе Российской Федерации>, - говорится в сообщении. ПУ.

При этом отмечается, что за почти вековую историю своей

оперативно-служебной деятельности военнослужащими пограничного отряда

были задержаны более 1200 нарушителей государственной границы и более

70 тысяч нарушителей пограничного режима.

<В настоящее время попытки нарушений государственной границы и пограничного режима крайне редки, но, тем не менее, военнослужащие отряда не теряют бдительности и в любой момент готовы оперативно среагировать на изменение обстановки. Основные усилия руководства пограничного отряда сосредоточены на отработке практических занятий по поиску и задержанию условного нарушителя государственной границы>,

- подчеркивается в сообщении.