Пятница, 26 Мая 2017 16:54

АрмИнфо.Beeline объявил о завершении работ по модернизации фиксированной инфраструктуры в Абовяне, Арташате и в общинах Востан и Норагюх, в частности о переходе на новую сеть VDSL, которая позволит жителям этих населенных пунктов пользоваться высокоскоростным интернетом до 100 Мб/с.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, подключиться к интернету Beeline можно подписавшись на тарифные планы Neo Max и Quatro. В частности, в рамках Neo Max за ежемесячную плату 5990 драмов абоненты получат безлимитные звонки внутри сети Beeline, 3 GB мобильного интернета, 150 SMS, фиксированный интернет со скоростью до 50 Мб/c и возможность бесплатного просмотра до 20 телеканалов BeeTV. При подписке на тарифный план Quatro за ежемесячную плату 10990 драмов абоненты получат безлимитные звонки внутри сети Beeline, до 200 минут звонков на другие мобильные сети, до 10 GB мобильного интернета, до 300 SMS, фиксированный интернет со скоростью до 100 Мб/c и возможность бесплатного просмотра до 133 телеканалов BeeTV. В первый месяц услуги тарифных планов Neo Max и Quatro предоставляются бесплатно.

<Обеспечение доступности новой технологии интернета в Абовяне и Арташате - результат модернизации технологии ADSL, только скорость тут в разы больше и, фактически, она доходит до скорости оптоволоконного интернета. Вся сеть проложена из оптико- волоконного кабеля. Абоненту лишь нужно подключить телефонную линию к модему и наслаждаться высокоскоростным интернетом. Я поздравляю наших нынешних и будущих абонентов фиксированного интернета с новым качеством услуг и хочу сказать, что Beeline продолжит модернизацию инфраструктуры, делая жизнь наших абонентов ярче и лучше>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, связавшись с оператором в чате, по бесплатному номеру 0611 и в центрах обслуживания Beeline.

Напомним, что ЗАО <АрменТел> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы ВымпелКом Лтд. предоставляют услуги под брендами <Билайн>, <Киевстар>, "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".