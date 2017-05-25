Четверг, 25 Мая 2017 19:12

АрмИнфо.В Армении необходимо внедрить единый стиль оформления крыш зданий и сооружений. Об этом 25 мая на заседании правительства заявил премьер- министр РА Карен Карапетян.

Премьер напомнил, что 23 марта с.г. им было дано соответствующее поручение в связи с проблемой обустройства крыш многоквартирных

домов. "Современные тенденции в сферах градостроительства, архитектуры и туризма предполагают единый стиль и подход, в частности в плане крыш зданий", - сказал глава армянского правительства, добавив, что если начать процесс сегодня, через некоторое время будет совершенно иная картина.