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 Четверг, 25 Мая 2017 19:12

Александр Аванесов

Премьер: В Армении необходимо внедрить единый стиль оформления крыш зданий и сооружений

Премьер: В Армении необходимо внедрить единый стиль оформления крыш зданий и сооружений

АрмИнфо.В Армении необходимо внедрить единый стиль оформления крыш зданий и сооружений. Об этом 25 мая на заседании правительства заявил премьер- министр РА Карен Карапетян.

Премьер напомнил, что 23 марта с.г. им было дано соответствующее поручение в связи с проблемой обустройства крыш многоквартирных

домов. "Современные тенденции в сферах градостроительства, архитектуры и туризма предполагают единый стиль и подход, в частности в плане крыш зданий", - сказал глава армянского правительства, добавив, что если  начать процесс сегодня, через некоторое время будет совершенно иная картина.

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