Четверг, 25 Мая 2017 18:33

АрмИнфо. Контактный центр Банка ВТБ (Армения) ежедневно обслуживает в среднем 3000 входящих и исходящих звонков. <Обслуживание такого количества звонков по разным направлениям бизнеса было бы невозможно без профессиональной и мотивированной команды>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Некоторые услуги Контактный центр предоставляет круглосуточно. В частности, картодержатели Банка ВТБ (Армения) могут уточнять баланс своих карточных счетов либо получать ответы на любые вопросы, связанные с обслуживанием карт, посредством звонка на номер 010

560708.

Согласно источнику, Контактный центр Банка ВТБ (Армения) осуществляет и транзакционное обслуживание, в т.ч. зачисление переводов, полученных по всем системам денежных переводов, на действующие любые карты Банка, осуществление операций по всем счетам клиентов, подключенных к услуге "Телефон банкинг", на основании звонка клиента и надлежащей идентификации, открытие пластиковых карт.

Вместе с тем, в Контактном центре Банка ВТБ (Армения) возможно ознакомиться с любой информацией, касающейся деятельности Банка, продуктов и предоставляемых услуг.

Центр работает с клиентами посредством 5-ти каналов коммуникаций: телефонные звонки, Skype - письма и видеозвонки, электронная почта, звонки на номер (010) 560708 и автоматическое уточнение баланса карт, Фейсбук (онлайн консультация и ответы на вопросы клиентов). Операторы Контактного центра Банка ВТБ (Армения) ответят клиентам на предпочитаемом языке (армянском или русском), предоставляя квалифицированную помощь по заданному вопросу.

Позвонить в Контактный центр можно по телефону 87-87. Операторы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 17:00. Звонок с мобильного номера платный, с городского - бесплатный.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.