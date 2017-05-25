Четверг, 25 Мая 2017 18:20

АрмИнфо.Армения сегодня имеет все возможности для того, чтобы усадить Азербайджан на скамью обвиняемых вместо себя. Подобное мнение в ходе семинара "Апрельская война спустя год: споры вокруг арцахского статус-кво" состоявшегося в Армянском центре стратегических и национальных исследований выразил независимый аналитик, экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян.

"Для этого нам нужно предпринять необходимые и, безусловно, важные политические, экономические, военные, культурные шаги. Мир стремительно меняется, открываются новые возможности, мы все это видим. Пример - направленное против Ирана и инициированное США арабо-израильское сотрудничество. Сотрудничество, еще вчера казавшееся невозможным", - отметил он.

По оценкам аналитика, формируемый президентом США арабо-израильский фронт против Ирана постепенно будет проецироваться на север, причем, не только на, собственно, Иран, но и на территорию Южного Кавказа и дальше России. В этих реалиях, по его прогнозам, очень скоро утеряет актуальность не только вопрос сдачи арцахских территорий, но и сама карабахская проблема.

"К сожалению, до сих пор подобных шагов сделано не было. Более того, Ереван не только допустил собственное участие в переговорах, но и закрыл глаза на вытеснение Степанакерта из трехстороннего переговорного формата. Меж тем во всех четырех резолюциях Совета безопасности ООН, на которые так часто любит ссылаться Баку, Армения ни в какой агрессии не обвинялась. В них лишь содержались, адресованные Еревану призывы повлиять на Карабах", - подытожил Меликян.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.