Четверг, 25 Мая 2017 18:18

АрмИнфо. Глава Национального собрания Армении Ара Баблоян встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом MакАлистером.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, Баблоян отметил, что Евросоюз продолжает оставаться одним из главных партнеров Армении. При этом спикер армянского парламента отметил важную роль парламентской дипломатии в развитии отношений Армения-ЕС.

Коснувшись нового рамочного соглашения Армения-ЕС, планируемого подписать в обозримом будущем, Баблоян сказал, что Армения, движущаяся в направлении развития демократии, ожидает содействия Евросоюза в разных отраслях.

В контексте развития демократии и защиты основополагающих прав человека, глава НС коснулся <чёрного списка> Азербайджана, куда включаются лица посетившие Арцах. Вместе с тем, Баблоян вновь подтвердил позицию Армении об исключительно мирном урегулировании карабахского конфликта: < В Советский период, я как врач вылечил и прооперировал сотни азербайджанских детей и прискорбно, что сегодня мы теряем наших молодых парней. Проблема должна быть урегулирована посредством мирных переговоров>.

В свою очередь MакАлистер пожелал услышать как от политического большинства, так и от оппозиции мнения о процессах, протекающих в Армении.

В состав делегации Европарламента входили представители Германии, Венгрии, Хорватии, Латвии, Болгарии, Словении, Финляндии и Италии. Визит носит региональный характер. Делегация уже побывала в Азербайджане и Грузии.