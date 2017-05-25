Четверг, 25 Мая 2017 18:16

АрмИнфо. До конца 2017 года правительство Армении выступит с рядом законодательных инициатив, направленных на решение проблемы мусора и санитарной уборки. Об этом 25 мая на заседании правительства заявил премьер-министр РА Карен Карапетян.

Он поручил и.о. министра территориального управления и развития РА Давиду Локяну в 2-месячный срок изучить и представить в аппарат правительства предложения о привлечении к административной ответственности лиц, ответственных за выброс мусора в неположенных местах, а также определиться с органом, на который будет возложена эта задача. В общинах страны должны работать специальные инспекторы по контролю за незаконным выбросом мусора. По мнению Карапетяна, штрафов, которые эти инспекторы будут собирать с граждан и организаций вполне будет хватать не только на их заработную плату, но и на организацию дополнительной поддержки по решению проблемы. Премьер-министр также поручил в ежемесячном разрезе представлять межведомственной комиссии подробный отчет, который затем будет передаваться в средства массовой информации. И.о. министров территориального управления и развития и финансов поручено в 15-дневный срок обсудить и представить в аппарат правительства предложения по закрытию и консервации некоторых мусорных свалок.