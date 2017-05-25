Четверг, 25 Мая 2017 17:29

АрмИнфо. 25 мая в Ереване Госкорпорация "Росатом" совместно с Национальным Политехническим университетом Армении провели презентацию олимпиады по физике и математике в рамках сотрудничества России и Армении в сфере подготовки кадров для атомной промышленности для учащихся старших классов. Она будет проходить в два этапа (осенью 2017 -зимой 2018 года) на базе Национального политехнического университета Армении.

"Цель олимпиады - выявить способных, одаренных и целеустремленных детей, которые в дальнейшем будут работать в атомной отрасли", - сообщил корр. АрмИнфо начальник учебного отдела института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" МИФИ Кирилл Куценко. По его словам, победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в опорные вузы "Росатома" для подготовки специалистов атомной отрасли, в том числе, в МИФИ. Представитель МИФИ добавил, что 26 мая в Ереване будет проведена олимпиада по ядерной физике и технологиям для армянских студентов, победители которой получат возможность продолжить обучение в магистратуре МИФИ.

В свою очередь, директор Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Ереване Марк Калинин отметил, что ежегодно Российская Федерация выделяет 200 мест для граждан Армении в целях продолжения обучения в высших учебных заведениях России. Как отметил Марк Калинин, в Армении в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к техническим специальностям. "Каждый год как минимум 5 мест по атомным специальностям выделяется для школьников, хорошо успевающих по физике и математике. Соответственно, есть потребность в подготовке высокопрофессионального резерва, как для АЭС, так и в целом для отрасли. Я уверен, что подобного рода презентации, мастер-классы, выступления представителей Росатома и университетов позволит поднять интерес армянских школьников к специальностям в области энергетики, и в частности, к атомным специальностям", - отметил Марк Калинин, добавив, что Армения традиционно славится высоким уровнем подготовки высокопрофессиональных специалистов по физике и математике. "Многие из абитуриентов в Армении были ориентированы на европейские и американские университеты, но узнав о предложениях МИФИ, изменили свое решение в сторону обучения в Российской Федерации. Подобного рода олимпиады позволят сформировать мощный кадровый резерв специалистов в области точных наук и ядерной энергетики", - подчеркнул глава российского центра науки и культуры.

"Я решил принять участие в олимпиаде, поскольку одним из одних направлений моего интереса является физика. Я хотел бы связать свою жизнь с атомной энергетикой. Надеюсь, у меня это получится", - сказал корр. АрмИнфо ученик колледжа Национального Политехнического университета Армении Айк Паразян.

Отметим, что в ходе презентации, представители ведущего вуза России по подготовке специалистов для атомной области - НИЯУ МИФИ - провели открытую лекцию "Технология ВВЭР: эволюция, безопасность, референтность". Именно реактор российского дизайна - ВВЭР, эксплуатируется на Армянской АЭС и особенности его устройства и работы представляют большой интерес для всех, кто хочет связать свое будущее с такой высоко технологической отраслью как атомная энергетика. Развитие атомной энергетики в Армении требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Партнерские отношения Армении и России в этом направлении уже имеют очевидные результаты.

Государственная корпорация по атомной энергетике "Росатом" объединяет более 350 предприятий и научных учреждений, в том числе все гражданские компании атомной отрасли России, научно­исследовательских центры и единственный в мире атомный флот. "Росатом" занимает лидирующие позиции на мировом рынке ядерных технологий. В настоящее время "Росатом" осуществляет строительство 8 энергоблоков в России и 34 энергоблоков за рубежом."Росатом" является партнером Армении в проекте модернизации Мецаморской АЭС и обеспечивает станцию ядерным топливом. Национальный политехнический университет Армении является высшим учебным заведением, обеспечивающим многоступенчатое инженерное образование. Основан в 1933 году. Сегодня университете учатся 11 000 студентов, основной преподавательский состав насчитывает 1000 человек, большинство которых имеют научные степени. НПУА готовит инженеров-бакалавров и дипломированных специалистов по 105 специальностям, инженеров-магистров по 19 специальностям и инженеров- исследователей по 17 специальностям. НПУА имеет 3 филиала в Гюмри, Ванадзоре и Капане.