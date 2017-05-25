Четверг, 25 Мая 2017 17:19

АрмИнфо. Через месяц партия <Наследие> во время своего съезда выступит с призывом к другим политическим силам, входящим в состав блока Оганян-Раффи-Осканян, а также к парламентским и внепарламентским силам консолидироваться в единую партию. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян, который после фиаско блока Оганян-Рафии-Осканян на парламентских выборах вылетел в США и лишь на днях вернулся в Армению.

По его словам, для достижения успеха оппозиционные силы должны действовать более консолидированно. При этом он отметил, что пока не знает, каким именно силам будет направлено предложение о консолидации. <Надеюсь, что мы этот вопрос проясним до нашего съезда. Мы не будем спешить, но и медлить тоже не будем. Мы не намерены молчать еще пять лет до ближайших выборов>,- заверил политик.

Касаясь фиаско блока ОРО на парламентских выборах в апреле текущего года, Ованнисян объяснил это тем, что политические силы, входящие в него поздно консолидировались в единый альянс и не сумели провести масштабную работу среди избирателей.

Отметим, что на парламентских выборах 2 апреля блок ОРО, в который помимо Раффи Ованнисяна и его <Наследия> входили экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и экс-министр иностранных дел Вардан Осканян с партией <Единение>, набрал лишь порядка 2% голосов. После выборов лидеры блока, согласно муссируемой в СМИ информации, покинули пределы Армении, они не выступили с публичными оценками выборов и не обнародовали свои планы на будущее.