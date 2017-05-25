Четверг, 25 Мая 2017 15:31

АрмИнфо.Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ насчитывают более 22 тыс. военных, миротворческие силы - более 3,5 тыс. человек и коллективные авиационные силы. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

По его словам, сложная военно-политическая обстановка в мире, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ, актуализирует задачу гарантированного обеспечения военной безопасности государств - членов организации. <Для ее решения в ОДКБ за четверть века сформирован отвечающий своему предназначению силовой потенциал. Его основу составляют войска (Коллективные силы) ОДКБ с интегрированными в их состав контингентами национальных Вооруженных сил, региональными и коалиционными войсковыми группировками и необходимыми военными системами (управления, связи, ПВО, всестороннего обеспечения)>, - пояснил генсек, передает ТАСС.

В тоже время он подчеркнул, что в рамках развития военного сотрудничества стран- участниц организации реализуются масштабные проекты по формированию и развитию систем управления, связи, ПВО, материально-технического и тылового обеспечения коллективных сил ОДКБ.