Четверг, 25 Мая 2017 12:39

АрмИнфо. Официальный Баку вновь предъявляет претензии на воздушное пространство Арцаха.

Так, согласно азербайджанским СМИ, представитель МИД Хикмет Гаджиев выступил с заявлением, в связи с намерением армянской стороны организовать туристические полеты из Степанакертского аэропорта. <Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ответственных за решение нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении. Планы Армении организовать полеты из Степанакертского аэропорта под видом туристических - очередная провокация Еревана. Подобные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта. Воздушное пространство оккупированных территорий - суверенная территория Азербайджана>, - сказал Гаджиев.

При этом он заверил, что Степанакертский аэропорт закреплен как имущество Азербайджана специальным кодом Международной организации гражданской авиации: < Баку запретил полеты в воздушном пространстве над оккупированными территориями, так как, обеспечение безопасности полетов в этой части воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организацией гражданской авиации и Европейской конференцией гражданской авиации>.

Отметим, что на днях компания "Yell extreme" сообщила о намерении организовать полеты из Степанакертского аэропорта на двухместных пассажирских самолетах для любителей экстремального туризма.

Степанакертский аэропорт был построен в 1974 году и в основном принимал рейсы из Еревана и Баку. С 1992 года, с началом военной фазы Карабахского конфликта, аэропорт бездействовал, а с 2008 года началось строительство нового главного корпуса аэропорта. Были расширены и благоустроены взлетные полосы, с целью обеспечения безопасности посадки самолетов были "срезаны" верхушки нескольких холмов вблизи взлетной полосы. Аргентинский благотворитель армянского происхождения Эдуардо Эрнекян приобрел для Степанакертского аэропорта самолет. Аэропорт, оборудованный по всем международным стандартам, способен обслуживать до 100 пассажиров в час. Первоначально авиакомпанией "Эйр Арцах" планировалось осуществление рейсов по маршруту Степанакерт-Ереван-Степанакерт. Непрекращающиеся угрозы азербайджанской стороны сбивать гражданские самолеты над небом Нагорного Карабаха вызвали осуждение со стороны международного сообщества, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.