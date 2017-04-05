Среда, 5 Апреля 2017 21:27

АрмИнфо.Согласно опросу Международного республиканского института 12 % грузин считают Армению важным политическим партнером Грузии.

42% опрошенных считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% - США, 20% - Азербайджан, 16%- Россию, 28% -Украину, а 14%-Турцию, 12%-Армению, а 2%-Иран. При этом 73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию, а 57% опрошенных еще и главной экономической угрозой 57% опрошенных. 7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз - только 2%.

Отметим, что опрос был проведен среди 1 501 постоянных жителей Грузии с избирательным правом голоса на всей территории страны.