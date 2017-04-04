Вторник, 4 Апреля 2017 18:53

АрмИнфо. В Ереване проходит молчаливое шествие в память жертв апрельской, четырехдневной войны.

Шествие стартовало от Ереванского государственного университета и движется в направлении военного пантеона "Ераблур".

Участники шествия, организованного клубом боевой подготовки имени Леонида Азгалдяна, идут молча, развевая трехцветные государственные флаги Армении.

Отметим, что общие потери армянской стороны "четырехдневной войны" по официальным данным составили 92 человека. Баку после сообщения о гибели 31 военнослужащего, прекратил распространять данные о гибели солдат, ссылаясь "на государственную тайну".