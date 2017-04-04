Вторник, 4 Апреля 2017 17:55

АрмИнфо.Председатель Европейской народной партии ((ЕНП) Жозеф Доль поздравил Республиканскую партию Армении с победой на парламентских выборах.

<Поздравляю РПА с победой на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Большее доверие предполагает и большую ответственность, дабы все граждане смогли воспользоваться осуществляемыми в стране реформами. Необходимо также улучшить дальнейшее взаимодействие с ЕС <, - написал Доль в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что РПА является членом ЕНП с 2012 года.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25.975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.