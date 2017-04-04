Вторник, 4 Апреля 2017 16:52

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

5 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 77 на ул. Бабаджаняна;

10:30-16:30 жилой дом 2 на ул. Боряна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 10, 12 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 41, 45, 49, 53, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на ул. Вильнюса, прилегающие собственные дома и общественные абоненты в 9-ом Норкском массиве;

11:00-13:00 жилые дома 3, 7, 7А на пр. Азатутян и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе;

11:00-17:00 жилые дома 11/3, 11/4 на ул. Аргишти и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 21, 37 на ул. Исраелян и

прилегающие общественные абоненты, жилые дома 27/25, 29, 35/38 на ул. Налбандяна, 23, 25 на пр. Саят- Нова и прилегающие общественные абоненты, частично клиническая больница N1, жилой дом 5 на ул. Гераци и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 69-100 на 4-ой улице, 1-34, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице, 1-31 на 17- ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Ареша, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице, 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дона, квартал 'Нубарашен Б", школа N175, жилые дома 2А на ул. Глинки, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилые дома 28, 30, 32 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 22-59 на ул. Бурназян, 1- 15 на 1-ом переулке, адреса: 5-12 (четные) на ул. Мичурина, 2-15, 5, 5А на ул. Суворова, 31, 37 на ул. Арцаха, 165-231, 192 на ул. Мурацана, 11-15 на ул. Нар- Доса, 8, 29 на ул. Заваряна; жилые дома 147, 149, 149/1, 151 и собственные дома 1-32 на ул. З.Канакерци, собственные дома 34/2-40/5 на ул. Асратян, жилые дома 2, 4, 4а, 11, 11а, 13, 13а на ул. М.Аветисяна, 2 на 3-ей улице, школа N 103 и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Ханджяна в городе Веди; частично улица Араратян в городе Арарат; частично село Воскетап;

10:30-16:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Агаракадзор, частично улицы Шаумяна, Маисян, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:30 квартал "Дари глух" в селе Цовинар;

11:00-15:00 собственные дома и общественные абоненты, прилегающие к Кабельному заводу, в городе Гавар;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 частные кварталы "Ванатур" и "Джрарат", компании "Ворди мехак", "Эракнат", "Цари так", "Арарат резорт", "Хахатун", "ЧП Гнель", "Магас-инвест" в Ариндже;

13:00-16:00 хладокомбинат, газозаправочная станция "Даниелян", квартал "Джраратаван" в городе Раздан;

14:00-17:00 село Вохчаберд, компания "Нарэнерго";

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 частично квартал "Андраник", улицы Арацаха, Горького, частично улица Шамахян в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.