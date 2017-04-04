Вторник, 4 Апреля 2017 15:50

АрмИнфо.Предвыборному блоку <Елк> удалось зафиксировать голос каждого гражданина, проголосовавшего за него. Об этом говорится в заявлении политической силы.

В частности, в блоке отметили, что официальные результаты выборов в основном были сформированы в результате голосования граждан. При этом в <Елк> отметили, что как в ходе предвыборной кампании, так и самого голосования волеизлияние граждан подвергалось административным и финансовым давлениям. Авторы заявления подчеркнули, что в вопросах борьбы с предвыборными взятками правоохранительные органы проявили массовое бездействие и для нарушителей были созданы все благоприятные условия.

<В время своей деятельности в парламенте и не только <Елк> предпримет все необходимые действия для должного расследования правонарушений, имевших место в ходе избирательных процессов, и будет последователен в вопросе искоренения подобных негативных явлений>, - отметили в блоке. Кроме этого авторы заявления отметили, что депутаты блока будут делегатами каждого из проголосовавших за них 122 тысяч граждан.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.