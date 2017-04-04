Вторник, 4 Апреля 2017 15:49

АрмИнфо.Посольство США в Армении выступило с заявлением в связи с прошедшими парламентскими выборами в стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе американской дипломатической миссии, посольство США поздравило армянский народ с прошедшими выборами, которым предшествовала предвыборная конкурентная борьба партий и блоков, проходящая в такой атмосфере, где СМИ были доступны для выражения любой позиции.

<День голосования в целом был спокойным и упорядоченным по всей республике, и избиратели могли свободно реализовать свое право на

голос. Посольство США согласно с предварительной оценкой наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, где отмечается, что выборы были организованы хорошо и основные свободы в целом соблюдались, но вместе с тем констатирует, что <на выборы оставили отпечаток достоверная информация об избирательных взятках> и оказание давления на избирателей. Призываем правительство Армении, партии и гражданское общество работать вместе в направлении устранения этих беспокойств, посредством существующих или новых правовых механизмов>,- говорится в заявлении.

Согласно заявлению, на протяжении 25 лет Соединенные штаты последовательно содействовали Армении на пути демократических процессов и развития институтов. <На этих выборах мы были горды сотрудничать с правительством Армении, оппозицией, гражданским обществом, а также Евросоюзом, Германией, Великобританией и ПРООН в деле внедрения новой технической системы по идентификации избирателей. Благодаря этим устройствам 2 апреля удалось организовать избирательный процесс без серьезных инцидентов и согласно критериям нового Избирательного кодекса РА. США продолжат рассматривать и анализировать доклады международных и местных наблюдателей, а также следить за судебными процессами, связанными с избирательными нарушениями. Сейчас, когда уже известны результаты выборов, мы поощряем все стороны продолжить свою вовлеченность в мирный диалог и обсуждения>, - говорится в заявлении посольства США.