Вторник, 4 Апреля 2017 15:12

АрмИнфо. Несмотря на неудовлетворительные результаты парламентских выборов, Коммунистическая партия Армении готова поддержать инициативы, направленные на развитие страны. Об этом говорится в заявлении партии.

В КПА отметили, что партии удалось довести до избирателей их планы и программы по улучшению социально-экономической ситуации в стране, установлению справедливости и укреплению безопасности.

<Однако произошли негативные явления , направленные на дезориентацию избирателей, более того, некоторые политические силы прибегли к таким методам и средствам, которые нам не свойственны. Итоги выборов нас не удовлетворили и вызвали сомнения, поскольку зафиксированный результат не созвучен положительному отношению и настрою населения в отношении партии. В любом случае, мы желаем развития и прогресса нашей стране и готовы содействовать этому>, - подчеркнули в партии.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД-

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