﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Вторник, 4 Апреля 2017 15:12

Нана Мартиросян

Коммунистическая партия Армении готова поддержать инициативы, направленные на развитие страны

Коммунистическая партия Армении готова поддержать инициативы, направленные на развитие страны

АрмИнфо. Несмотря на неудовлетворительные результаты парламентских выборов, Коммунистическая партия Армении готова поддержать инициативы, направленные на развитие страны. Об этом говорится в заявлении партии.

В КПА отметили, что партии удалось довести до избирателей их планы и программы по улучшению социально-экономической ситуации в стране, установлению справедливости и укреплению безопасности.

<Однако произошли негативные явления , направленные на дезориентацию избирателей, более того, некоторые политические силы прибегли к таким методам и средствам, которые  нам не свойственны. Итоги выборов нас не удовлетворили и вызвали сомнения, поскольку зафиксированный результат не созвучен положительному отношению и настрою населения в отношении партии. В любом случае, мы желаем развития и прогресса нашей стране и готовы содействовать этому>, - подчеркнули в партии.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11.  745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД-

7.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
8978

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням