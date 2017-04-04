Вторник, 4 Апреля 2017 15:10

АрмИнфо. Прошедшие 2 апреля в Армении парламентские выборы отражают волю народа. Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

Согласно заявлению, выборы были хорошо организованными, и основные свободы в целом соблюдались. Тем не менее, в ЕС считают, что на качество голосования бросают тень <заслуживающие доверия сведения о подкупе голосов и давлении на государственных служащих и сотрудников компаний частного сектора, что способствовало углублению общего недоверия к электоральному процессу>.

<Несмотря на наличие беспрецедентного числа международных и местных наблюдателей, которым были обеспечены благоприятные условия работы, международные неправительственные организации не были приглашены для наблюдения, что противоречит Копенгагенскому документу ОБСЕ от 1990 года>, - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС, опубликованном на сайте делегации ЕС в Армении.

Тем не менее, согласно ЕС, несмотря на некоторые незначительные технические проблемы, наблюдателями было зарегистрировано меньше нарушений в плане вброса бюллетеней, повторного голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования.

В ЕС подчеркивают, что, как только избирательный процесс будет завершен, Брюссель с нетерпением будет ждать работы с новым демократически избранным парламентом и правительством Армении с целью укрепления политического диалога и продолжения поддержки экономических и социальных реформ, в том числе на основе недавно инициированного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и в более широких рамках пересмотренной Европейской политики соседства и Восточного партнерства.

Центральная избирательная комиссия обобщила предварительно­окончательные итоги парламентских выборов на основе данных из всех

2009 избирательных участков. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД

- 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО

- 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25.975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 58 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.