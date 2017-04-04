Вторник, 4 Апреля 2017 15:09

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян заверил, что победившая на парламентских выборах Республиканская партия тверда в своих намерениях воплотить в жизнь доверенный народом мандат перемен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На его взгляд, для всех слоев общества однозначен тот факт, что состоявшиеся выборы были проведены на более высоком уровне, чем все предыдущие. Он также поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в голосовании и проявили активную гражданскую позицию. <Мы понимаем, какую ответственность берем на себя и тверды в намерении воплотить в жизнь доверенный народом мандат перемен. Нас ждет последовательная и кропотливая работа>, - подчеркнул он, добавив, что его и его команду ждет много работы, однако они не боятся сложных жизненных путей. <Обещаю не жалеть сил и энергии для построения новой Армении, где гражданин будет чувствовать себя лучше, чем раньше>, - отметил премьер.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД-

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