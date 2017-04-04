Вторник, 4 Апреля 2017 15:08

АрмИнфо.Рок-музыкант, солист и основатель группы Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, кинорежиссер Атом Егоян, американский кинорежиссер и сценарист армянского происхождения Эрик Назарян выступили с призывом к мировым деятелям культуры посетить Арцах и оказать содействие талантливым представителям арцахской молодежи, которые продолжают творить, несмотря на то, что из-за войны изолированы от мира.

В ходе пресс-конференции в Арцахе Танкян напомнил, что он в прошлом году работал над музыкой к фильму арцахского режиссера Дживана Аветисяна <Последний житель>, однако намерен продолжить свои контакты с арцахцами. В этом контексте он заявил, что думает над организацией концерта в Арцахе.

На взгляд актрисы Арсине Ханджян, всемирно известные деятели культуры должны обратиться к теме Арцаха, что чрезвычайно важно для

его международного признания. <Если мы здесь не живем, это вовсе не значит, что у нас нет обязанностей>, - подчеркнула она.

В свою очередь, кинорежиссер Атом Эгоян же отметил, что занят поиском историй для того, чтобы на их основе снять фильм об Арцахе.

При этом он считает хорошим сценарием историю освобождения города Шуши. <По этой теме уже написан сценарий, с которым я должен ознакомиться в ближайшие дни>, - заметил он.

Сценарист Эрик Назарян отметил, что также желает помочь творческим представителям молодежи снять фильм об Арцахе, так как они на себе почувствовали все ужасы войны, поскольку, на его взгляд, это чрезвычайно важно для верного представления реальности.