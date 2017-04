Вторник, 4 Апреля 2017 14:32

АрмИнфо.Армения на пороге формирования консолидированного авторитарного режима. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной

организацией Freedom House о состоянии демократии в странах переходного периода: "Nations in Transit 2017: The False Promise of Populism" (Страны переходного периода - 2017: Фальшивые обещания популизма).

Согласно докладу, Армения близка к порогу, отделяющему демократический режим от консолидированного авторитарного. Вместе с тем, как заявляет организация, Армения сохраняет необходимую меру политического плюрализма, предотвращающую полное господство одного человека или группы. В докладе РА - единственная страна, представленная в качестве полу-консолидированного авторитарного режима, в то время, как Белоруссия, Россия и Азербайджан характеризуются как консолидированные авторитарные режимы.

Армения, говорится в докладе, в минувшем году провела конституционные референдумы, направленные на сохранение действующих порядков. В частности, президент Армении Серж Саргсян утверждал, что изменения необходимы для укрепления власти парламента, но "реальный эффект реформ будет заключаться в усилении партии президента и олигархической элиты". Согласно докладу, помимо перехода к парламентской модели, еще одним важным изменением в конституции стала новая система для обеспечения "стабильного большинства" после выборов. Эта процедура дает дополнительные места в парламенте той партии, которая получает наибольшее количество голосов в ходе выборов, давая ей возможность формирования правительства.

В докладе Армения ухудшила показатели демократии, с 5.36 баллов достигнув 5.39 (демократичность страны оценивается по шкале 1-7 баллов, где 1 - наиболее демократичная, 7 - наименее). В соседней Грузии уровень демократии остался прежним- 4.61 баллов. Оценка демократии в Азербайджане снизилась с 6.86 до 6.93, России - с 6.50 до 6.57.

На мировом уровне в докладе с беспокойством отмечают снижение рейтинга демократии в более чем половине из 29 изученных стран - это второе крупнейшее снижение за всю историю рейтинга: почти такое же, как последовавшее за мировым финансовым кризисом 2008 года. Впервые за всю историю проведения этого рейтинга зафиксировано превалирование консолидированных авторитарных режимов над консолидированными демократиями.

Доклад "Nations in Transit 2017" публикуется уже 21-й год и изучает положение демократизации в 29 посткоммунистических странах бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы и Балкан. Нынешний доклад анализирует события с 1 января по 31 декабря 2016 года.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание шестого созыва. В них принимали участие пять партий и четыре партийных блока. Это первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В парламент прошли 4 политические силы: РПА, блок "Царукян", блок "Елк" и АФРД.