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 Пятница, 31 Марта 2017 13:15

Александр Аванесов

На подготовку молодых лидеров в Армении США затратили $700 тыс

На подготовку молодых лидеров в Армении США затратили $700 тыс

АрмИнфо.В рамках американской некоммерческой организации  “Project Harmony”  ("Проект Гармония") за последние три года реализовано 45 проектов на постсоветском пространстве на сумму в  $10 млн. Проекты, направленные на подготовку молодых лидеров,  финансируются Госдепартаментом США, сообщает портал L!fe.   

У "Гармонии" существует сеть офисов только на постсоветском пространстве — в Москве, Киеве, Ереване и Тбилиси, а головной офис международной организации находится в Вермонте, США. В то же время "Проект" курирует сеть организаций-партнеров, которые отвечают за отдельные проекты. Так, на проект "Армения зовёт" Госдеп потратил $700 тыс. В рамках проекта поддерживается реформа по изменению отношения к правонарушениям несовершеннолетних, в частности, проект призывает не заключать под стражу особо ярых молодых нарушителей закона, а придумать иные, более мягкие способы.

Наиболее активно Госдеп занимался и школьниками Грузии, которая недавно получила возможность безвизового въезда в Евросоюз. Примечательно, что только на проекты в Грузии было потрачено не менее $2,5 млн, а один из них, стоимостью 150 тысяч долларов, направлен на "объединение Грузии и Абхазии посредством английского языка".

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