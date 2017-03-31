Пятница, 31 Марта 2017 13:15

АрмИнфо.В рамках американской некоммерческой организации “Project Harmony” ("Проект Гармония") за последние три года реализовано 45 проектов на постсоветском пространстве на сумму в $10 млн. Проекты, направленные на подготовку молодых лидеров, финансируются Госдепартаментом США, сообщает портал L!fe.

У "Гармонии" существует сеть офисов только на постсоветском пространстве — в Москве, Киеве, Ереване и Тбилиси, а головной офис международной организации находится в Вермонте, США. В то же время "Проект" курирует сеть организаций-партнеров, которые отвечают за отдельные проекты. Так, на проект "Армения зовёт" Госдеп потратил $700 тыс. В рамках проекта поддерживается реформа по изменению отношения к правонарушениям несовершеннолетних, в частности, проект призывает не заключать под стражу особо ярых молодых нарушителей закона, а придумать иные, более мягкие способы.

Наиболее активно Госдеп занимался и школьниками Грузии, которая недавно получила возможность безвизового въезда в Евросоюз. Примечательно, что только на проекты в Грузии было потрачено не менее $2,5 млн, а один из них, стоимостью 150 тысяч долларов, направлен на "объединение Грузии и Абхазии посредством английского языка".