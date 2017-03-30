Четверг, 30 Марта 2017 18:15

АрмИнфо.Блок <Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении> уверен, что во время предстоящих 2 апреля выборов, благодаря реформам в Избирательном Кодексе, возможности фальсификаций при голосовании и подсчете голосов сведены к минимуму.

Как заявил сегодня на пресс-конференции один из лидеров блока Левон Зурабян, голосование по идентификационным аппаратам, установление камер видеонаблюдения на участках, а также публикация списков проголосовавших граждан, минимизирует возможности многократного голосования, голосования вместо других граждан, вбросы и т.д.

Он также сообщил, что блок создал информационный портал elections.anc.am, на котором будут фиксироваться все нарушения во время голосования и подсчета голосов.

Меж тем, в редакцию АрмИнфо поступают сигналы от граждан, со гласно которым, представители правящей Республиканской партии утверждают об установлении на избирательных участках скрытых камер видеонаблюданеия, которые подключены к компьютерам предвыборных штабов РПА.