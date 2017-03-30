Четверг, 30 Марта 2017 17:46

АрмИнфо.Партия <Еркир Цирани>, основанная бывшим членом <Наследия> Заруи Постандждян, призывает граждан Армения 2-го апреля выступить с политической позицией и гражданским долгом и не голосовать за Республиканскую партию.

<Не голосовать в пользу бывших и нынешних представителей власти, которые входят в какой-либо список политической силы или блока, которые за последние четверть века были и остались готовы на сдачу территорий Отечества, которыe в течений десятилетий были частью нелегитимной, узурпаторской власти и не выполнили свои непосредственные обязанности, тем самым став соучастниками узурпации власти>,- призывает партия.

Она также призывает общественность 3-го апреля самоорганизоваться и начать мирные массовые акции протеста в Армении и за ее пределами, в городах где проживают многочисленные армяне.