Четверг, 30 Марта 2017 17:46

АрмИнфо. Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов отреагировал на заявление первого президента Армении Левона Тер- Петросяна по Нагорному Карабаху.

<Тер-Петросяна знаю как прагматичного политика, и если он делает подобные заявления, значит, понимает, что путь к развитию Армении лежит через мир с Азербайджаном. Мир нужен обеим странам и отрадно, что Тер-Петросян посылает этот месседж армянскому народу. Мне приходилось неоднократно с ним встречаться. Это очень умный человек, и должен сказать, что ни разу с его стороны не видел оголтелой ненависти к Азербайджану. Если он нам протягивает руку, то мы не должны ее отвергать. Да, наши территории были оккупированы при нем, ни в коем случае нельзя забывать об этих трагических страницах нашей истории, но вместе с тем нужно реально расценивать ситуацию>, - сказал Муталибов haqqin.az.

По его словам армянский и азербайджанский народы должны смотреть вперед, задумываться о благополучном будущем своих стран, региона. Муталибов убежден, что иного выбора нет: или Армения и Азербайджан будут вечно враждовать, или надо найти в себе силы договориться о мире.

<Всегда считал и считаю, что альтернативы мирному сосуществованию нет. Здесь нужна политическая воля и с нашей стороны, и с армянской стороны, чтобы решить эту болезненную проблему. Никто за нас эту задачу не решит - ни МГ ОБСЕ, ни какая-либо другая группа. Мы все должны готовить наши народы к миру>, - заключил Муталибов.

Отметим, что в своем последнем интервью первый президент, лидер блока <Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении> Левон Тер-Петросян представил программу мира, которая предусматривает скорейшее мирное урегулирование карабахской проблемы, путем возврата подконтрольных Арцаху территорий взамен на статус НКР.