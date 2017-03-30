Четверг, 30 Марта 2017 16:51

АрмИнфо.В центре интерактивного обучения музея Гафесчян состоялось подведение итогов совместного с Beeline проекта <Встреча с книгой>, а также презентация печатного издания книги, созданной детьми-участниками проекта и учениками дизайнерами из Ереванской государственной художественной академии. Образовательный проект <Встреча с книгой> реализован при спонсорстве Beeline и основан на творчестве Григора Ханджяна. Проект предусматривал участие детей без возрастных ограничений и прошел в сотрудничестве с воспитанниками Ереванской государственной художественной академии. В рамках проекта 270 учеников 2-10 классов из 16 школ Армении познакомились с искусством художественного оформления книги великого художника Григора Ханджяна.

<Социальные программы, осуществляемые в сотрудничестве с Центром искусств Гафесчян, направлены на то, чтобы сделать жизнь детей и их родителей еще лучше. Много раз я лично видел энтузиазм детей и их родителей во время создания собственных работ, и это в очередной раз говорит о том, что мы на правильном пути. Я очень впечатлен иллюстрациями детей и книгой, свой экземпляр я подарю моим детям, чтобы и они еще раз ознакомились с богатейшей армянской культурой>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<Образовательная программа <Встреча с книгой> стала творческой площадкой для студентов и школьников, которая позволила им представить книжную иллюстрацию как вид искусства, способствовала любви к чтению и помогла переоценить значение печатной книги в современном цифровом мире. Мы благодарим Beeline за долгосрочное партнерство в реализации образовательных проектов нашего центра>, - сказал исполняющий обязанности директора Центра искусств Гафесчян Ваагн Марабян.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр оснащенный современной цифровой техникой. Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.

ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". Акции <ВымпелКом> котируются на NASDAQ под символом VIP.